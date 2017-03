Vertriebsstrategie Procter senkt Preise für Gillette

Der Konsumgüterriese Procter & Gamble macht einige seiner Gillette-Rasierer in den USA billiger. Je nach Produkt und Verpackungsgröße senkt der Konzern die Abgabepreise an den Handel um bis zu 20 Prozent. Das kündigte CFO Jon Moeller auf einer Analystenkonferenz in Florida an. Die neue Preisliste soll dem Handel um den 20. März vorliegen.

