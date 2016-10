Strategie Henkel-Chef stellt Wachstum wieder in den Fokus

Der neue Henkel-Chef Hans Van Bylen will den Konzern wieder stärker auf Wachstum trimmen. In den nächsten vier Jahren will sich der Persil-Hersteller deshalb vor allem die "weißen Flecken" sowohl bei seiner geographischen Präsenz als auch in seinem Produktmix vornehmen.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.