Vogelgrippe 45.000 Puten in Brandenburg getötet

Wegen des hochaggressiven Virustyps H5N8 mussten in Brandenburg 45.000 Puten gekeult werden. In einem Geflügelmastbetrieb in der kleinen Stadt Lieberose war bei verendeten Tieren Vogelgrippe nachgewiesen worden.

