Vogelgrippe In Niedersachsen müssen weitere 80.000 Puten gekeult werden

Im niedersächsischen Kreis Vechta müssen nach einem Vogelgrippe-Befund bis zu 80.000 Tiere eines Putenmastbetriebes getötet werden. In dem Bestand wurde das hoch ansteckende Virus H5N8 nachgewiesen. Nach einem ersten Fall in Thüringen grassiert die Geflügelpest inzwischen in 14 Bundesländern.

