WPR-Hersteller Investoren übernehmen Thurn-Werke

Zwei Werke des insolventen Waschmittel-Herstellers Thurn haben den Besitzer gewechselt. Eine Investorengruppe hat Produktionsstandorte in Neunkirchen-Seelscheid und Kerkrade übernommen und will an Thurns Erfolg im Handelsmarken-Bereich anknüpfen.

Die Thurn-Werke im nordrhein-westfälischen Neunkirchen-Seelscheid und im niederländischen Grenzort Kerkrade haben neue Eigentümer