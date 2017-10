Wachstumssegment Coke bringt neue Eistee-Marke an den Start

Im Eistee-Markt ist Bewegung, wie der aktuelle Wechsel von Ti Erfrischungstee zu Hassia zeigt. Jetzt läuft sich Coca-Cola warm, mit der Marke Fuze Tea international und in Deutschland durchzustarten. Die neuen Etiketten sind gedruckt. Und auch per Website und über Facebook kündigt sich an, dass der Wechsel von Nestea zu Fuze Tea für Coca-Cola ein nahezu nahtloser ist. Für den Softdrinkhersteller, der zuletzt mit seinem Stammsortiment massiv unter Druck geraten ist, bietet das Ready-to-Drink-Produkt mit natürlichen Zutaten und wenig Zucker die Chance einer Neupositionierung in einem dynamisch wachsenden Markt.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.