Wechsel Henkel beruft neuen Beauty-Vorstand

Henkel legt das Schönheitsgeschäft in neue Hände: Zum 1. November zieht Jens-Martin Schwärzler in den Vorstand der Düsseldorfer ein. Er beerbt Pascal Houdayer, der nach gut anderthalb Jahren das Führungsgremium verlässt. Wechsel im Henkel-Vorstand: Zum 1. November zieht Jens-Martin Schwärzler in die Führung des Konsumgüterkonzerns ein. Wie die Düsseldorfer mitteilen, wird der 54-Jährige dort die Verantwortung für den Unternehmensbereich Beauty Care übernehmen.

