Wein Winzer starten früher mit Hauptlese

Das sonnige Spätsommerwetter in Deutschland hat den Reifeprozess bei Weintrauben beschleunigt. Früher als ursprünglich gedacht, fangen viele Winzer in Rheinhessen und der Pfalz in den nächsten Tagen bereits mit der Hauptlese an.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.