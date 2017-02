Werbemonitor Die 20 größten Werbungtreibenden im Januar 2017

Der Food-Handel hat laut dem gemeinsamen Werbemonitor von LZ und Nielsen seine Ausgaben im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat für Werbung in die Above-the-Line-Medien deutlich um 57,7 Prozent auf 94,8 Mio. Euro erhöht. Die innerstädtischen Kaufhäuser – hierunter verstehen die Frankfurter Marktforscher die Elektronikfachmärkte, Kaufhof, Karstadt & Co. – investierten im Januar 34,5 Mio. Euro (plus 11,7 Prozent) in die klassischen Kommunikationskanäle. Der E-Commerce-Bereich legte um 18,0 Prozent auf 139,9 Mio. Euro zu.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.