Werbemonitor Die 20 größten Werbungtreibenden im September 2017

Der Lebensmitteleinzelhandel hat im September 166,5 Mio. Euro brutto in die klassische Werbung investiert (plus 24,3 Prozent). Bis Ende September waren es kumuliert 1012,5 Mio. Euro. Das entspricht einem Plus von 30,9 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Zu diesem Ergebnis kommt Nielsen in seinem Werbemonitor für die LZ.

