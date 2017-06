Marketing Ritter Sport baut Social-Media-Abteilung aus

Ritter Sport will in Sachen Werbung neue Wege gehen. Denn mit klassischer Werbung würden immer weniger Konsumenten erreicht, sagt Ritter-Sport-Chef Andreas Ronken in einem Zeitungsinterview. Deshalb baut der Schokoladenhersteller künftig verstärkt auf Social-Media.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.