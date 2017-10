Windel- und Damenhygienemarkt Essity erhöht Druck auf Procter & Gamble

Das Markengeschäft gewinnt beim Dualisten Essity an Bedeutung. Gerade haben die Schweden in Frankreich eine Windelmarke gestartet. In Deutschland erwägen sie den Launch einer Damenhygienemarke. Essity geht in Europa in die Offensive und greift zunehmend Procter & Gamble an. Gerade erst hat der Tissue-Spezialist in Frankreich mit Lotus eine eigene Windelmarke gegen Pampers ins Rennen geschickt (siehe Interview), und auch in Deutschland sind die Schweden auf dem Vormarsch.

