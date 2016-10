Zuckerhaltige Getränke WHO empfiehlt Sondersteuer

Die Weltgesundheitsorganisation will hohem Zuckerkonsum und Fettleibigkeit zu Leibe Rücken und setzt sich deshalb für Sondersteuern ein. Regierungen sollen Abgaben in Höhe von mindestens 20 Prozent auf zuckerhaltige Getränke erheben, so die Empfehlung der WHO.

