Großfeuer in Elmshorn Brand im Jacobs-Werk

In einer Fabrik des Kaffeeherstellers Jacobs in Elmshorn war gestern Nachmittag ein Feuer ausgebrochen. Möglicherweise war der Brand von der Kühlanlage auf dem Dach ausgegangen. 100 Mitarbeiter wurden evakuiert. In der Fabrik wird normalerweise Instantkaffee hergestellt.

