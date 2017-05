Bierkonzern Heineken fährt jetzt alkoholfrei

Der weltweit zweitgrößte Braukonzern Heineken steigt nun auf breiter Front in den Markt für alkoholfreies Bier ein. Start ist zunächst in Deutschland und den Niederlanden. Bis Jahresende soll es Heineken 0,0 in 13 europäischen Ländern geben.

