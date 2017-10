Übernahme Ferrero kauft US-Süßwarenkonzern Ferrara

Ferrero baut mit einem Zukauf sein US-Geschäft weiter aus: Der Nutella-Hersteller übernimmt mit Ferrara Candy den drittgrößten Süßwarenhersteller im Land.Der italienische Nutella-Hersteller Ferrero übernimmt den drittgrößten US-Südwarenhersteller Ferrara Candy. Ferrero will dadurch seine Präsenz in den USA ausbauen, wie die Italiener am Donnerstag mitteilten.

