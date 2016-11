Übernahme Kraft Heinz verkauft Betrieb in Utrecht

The Kraft Heinz Company verkauft ihren Betrieb im niederländischen Utrecht an den Münchner Investor Livia. Kraft Heinz stellt dort Fruchtgetränke, Schokostreusel und Cerealien unter holländischen Marken her, die zum Teil aber auch bei Rewe gelistet sind.

