Übernahme Schmidt-Spiele greift nach Selecta

Der Kniffel-Hersteller Schmidt-Spiele stärkt sich mit dem Holzspielzeughersteller Selecta. Mit der Übernahme werde der Produktionsstandort in Bayern gerettet, heißt es. Übernahme in der Spielwaren-Branche: Der Spielehersteller Schmidt Spiele verstärkt sich mit der bayerischen Traditionsmarke Selecta. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Branchenkreisen. Selecta mit Sitz in Edling in Bayern stellt Holzspielzeuge her.

