Übernahme Unilever kauft brasilianische Bio-Marke Mãe Terra

Der Konsumgüterkonzern Unilever wird den brasilianischen Nahrungsmittelhersteller Mãe Terra übernehmen. Mit dem Spezialisten für Bio-Lebensmittel baut das Unternehmen sein Portfolio nachhaltiger Food-Marken aus.Unilever fügt seinem Portfolio an Bio- und nachhaltigen Marken eine weitere hinzu: In Brasilien will der Konsumgüterkonzern den Nahrungsmittelhersteller Mãe Terra übernehmen.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.