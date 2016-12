Übernahmeangebot Lactalis will restliche Parmalat-Anteile kaufen

Der französische Molkereikonzern Lactalis will sich auch noch die rund 12 Prozent an seiner Milchverarbeiter-Tochter Parmalat einverleiben, die noch nicht in seinem Besitz sind. Ziel ist es, das Unternehmen von der Mailänder Börse zu nehmen.

