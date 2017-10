Übernahmegerüchte Archer Daniels Midland soll sich für Unilevers Fettsparte interessieren

Der Agrarriese Archer Daniels Midland liebäugelt offenbar mit Teilen der Margarinesparte von Unilever. Laut einem Medienbericht will sich der US-Konzern dafür womöglich mit einem Finanzinvestor verbünden.Den Verkauf seines Margarinegeschäfts in Südafrika hat Unilever erst vor wenigen Tagen verkündet. Jetzt kursieren Gerüchte, dass der US-Agrarkonzern Archer Daniels Midland (ADM) an Teilen der restlichen 6 Milliarden Pfund schweren Brotaufstrichsparte interessiert sei.

