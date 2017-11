Augmented Reality Amazon zaubert Möbel in die Wohnung

Amazon unterstützt den Einkauf erstmals per Augmented Reality. Kunden können sich bereits Tausende von Produkten wie Möbel und Wohnaccessoires in ihr Heim projizieren, bevor sie kaufen. Auch Ikea hat eine entsprechende App – ebenfalls auf Apple-Basis. Seit wenigen Tagen können US-Bürger mit der neuesten Version der iPhone-App von Amazon Artikel des Online-Shops in ihre Wohnung zaubern.

