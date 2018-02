Serienproduktion ab 2021 Edeka und Migros testen Elektro-Lkw von Daimler

Der Auto- und Lastwagenbauer Daimler will seinen ersten großen Elektro-Lkw ab 2021 in Serie fertigen. Getestet wird der E-Actros bereits "in den kommenden Wochen" unter anderem von Edeka und Migros – bei Lieferfahrten von Distributionszentren zu Supermärkten.

Daimler plant, einen ersten 25-Tonner mit Elektroantrieb ab 2021 in die normale Produktion zu nehmen. Die Erprobung des soge