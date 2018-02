Alibaba-Konzern Alipay-Firma will 5 Milliarden von Investoren

Die Finanzsparte der chinesischen Online-Handelsplattform Alibaba will laut einem Medienbericht einen Milliardenbetrag bei Investoren einsammeln. Ant Financial peile mit einer neuen Finanzierungsrunde einen Betrag von rund 5 Milliarden US-Dollar an, berichtete die "Financial Times" am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Noch in diesem Monat solle der Startschuss gegeben wer