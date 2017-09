Alphabet Google-Mutter will bei Fahrdienst Lyft einsteigen

Die Google-Mutter Alphabet will laut Medienberichten in den Fahrdienst Lyft investieren. Der Konzern ist schon am Konkurrenten Uber beteiligt. Alphabet wäre nicht der erste Investor, der sich Anteile an mehreren Anbietern sichern will.

