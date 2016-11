Alternative Energien Coop investiert in Wasserstoff-Antrieb

Die Schweizer Coop hat ihren ersten mit Wasserstoff betriebenen Lkw in die Wagenflotte aufgenommen. Die Energie wird per Brennstoffzelle erzeugt. Parallel dazu eröffnete das Handelsunternehmen die erste öffentliche Wasserstofftankstelle der Schweiz in Hunzenschwil.

