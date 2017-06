Anti-Terror-Identifizierung Aldi scannt Ausweise von Talk-Neukunden

Um weiterhin Neukunden für das Mobilfunk-Angebot Aldi Talk zu gewinnen, nimmt Aldi Süd leichte Verzögerungen am Checkout in Kauf. Der Discounter bietet Aldi-Talk-Anfängern die Identitätsprüfung an der Kasse an.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.