Antriebstechnik Ford investiert Milliarden in Elektro

Ford investiert Milliarden in Elektro

Der Autokonzern will in den nächsten vier Jahren verstärkt Geld in die Entwicklung von Elektro- und Hybridfahrzeugen stecken. Sie sollen ein neues Symbol der Marke Ford werden.

Ford will in die Entwicklung von Elektro- und Hybridfahrzeugen bis 2022 rund 11 Mrd. US-Dollar investieren. Das gab der Autobauer im Vorfeld der Detroit Auto Show bekannt. Wie Ford-Manager Jim Farley betonte, wolle