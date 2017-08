App Scan & Go Walmart-Kunden können per Handy scannen

Walmart bietet seinen Kunden eine App an, mit der sie Produkte mit dem Smartphone scannen und bezahlen können. An der Kasse müssen sie dann nicht mehr anstehen. Bisher gilt das Angebot aber nur in einigen US-Märkten.

