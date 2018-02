Augmented Realitiy Einkaufen in der Warteschlange

Einkaufen in der Warteschlange

Alibaba stattet Damentoiletten mit smarten Spiegeln aus. Kosmetika lassen sich damit virtuell ausprobieren und online kaufen.

Wenn es in der Schlange vor der Damentoilette mal wieder etwas länger dauert, bietet der Online-Händler Alibaba Shopping statt Langeweile. Mittels Augmented Reality lassen sich in einem Einkaufszentrum in Huangzhou verschiedene Lippenstifte, Lidschatten, Eyeliner u