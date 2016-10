Beacon-Technologie Thalia will künftig Shopkick einsetzen

Der Buchhändler Thalia will die Shopping-App Shopkick künftig in seinen rund 280 Buchhandlungen einsetzen. Das traditionelle Buchhandelsgeschäft mit innovativen Ideen zu kombinieren, sei ein wichtiger Bestandteil der Omni-Channel-Strategie, so Thalia.

