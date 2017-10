Belieferung Rewe schließt Fuhrpark in Bondorf

Im Südwesten verzichtet Rewe ab 2018 auf einen eigenen Fuhrpark. Die Auslieferungen werden dann von Spediteuren übernommen.Der Lebensmittelhändler Rewe will seinen Fuhrpark am Standort Bondorf in Baden-Württemberg schließen. Ab Januar 2018 sollen verschiedene Speditionen die Belieferung von Lebensmittelmärkten in der angeschlossenen Region übernehmen, die unter anderem den Stuttgarter Raum, Ulm und den Bodensee umfasst.

