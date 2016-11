Big Data Otto liefert schneller

Das E-Commerce-Unternehmen Otto nutzt die Software von Blue Yonder neuerdings, um die Liefergeschwindigkeit bei Fremdmarken-Produkten zu erhöhen. Ware, die nicht in größeren Mengen in Otto-Lagern vorhanden ist, kann so innerhalb von zwei Tagen beim Kunden sein.

