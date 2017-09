Bluetooth-Sender Forscher erfassen Kunden-Laufwege

Forscher analysieren in einem Globus-Markt die Laufwege von Kunden. Dazu haben sie Sender in Einkaufswagen installiert. So lässt sich unter anderem vorhersagen, wann es an den Kassen voll wird – damit rechtzeitig weitere geöffnet werden können.

