Cashback Bargeld auch bei kleinen Händlern

Der Zahlungsdienstleister Cardprocess bietet ab sofort auch kleinen Händlern die Auszahlung von Bargeld an Kunden an der Kasse an. Nach eigenen Angaben ist Cardprocess der erste Anbieter, der eine dafür notwendige Vereinbarung mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) getroffen hat.

