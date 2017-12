Cloud Computing Metro C+C verlegt Shop zu Google

Metro Cash & Carry wird seine E-Commerce-Platform in die Cloud des Internet-Konzerns Google umquartieren.

Beim Firmenkongress Google Cloud Summit am heutigen Mittwoch in München begründete Metro-CIO Timo Salzsieder die Entscheidung für Google als Hosting-Dienstleister mit der Performance, der Scalability und dem Preis dieser Cloud-Plattform. In Zukunft wolle Metro auch Technik f