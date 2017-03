DB-Projekt Edeka bringt E-Food in Bahnhofs-Box

Die "Bahnhofsbox" geht in den Praxistest: Ab Freitag können Kunden am Stuttgarter Hauptbahnhof online bestellte Lebensmittel in der gekühlten Station abholen. Die Lebensmittel liefert Edeka.

