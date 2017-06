Data Quality Gate GS1-Initiative will Fehler in Stammdaten killen

Die Branchenorganisation GS1 will gemeinsam mit ihren Tochterfirmen Smart Data One und 1Worldsync die Qualität der von Herstellern an Händler gelieferten Stammdaten deutlich verbessern. Dazu soll das System "Data Quality Gate" bei zunächst 2 500 Industriefirmen eingesetzt werden.

