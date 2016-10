Datenbrille Holo-Lens Microsoft hilft bei Augmented Reality

Microsoft will seine holographische Datenbrille Holo-Lens ab November auch in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Irland ausliefern. Das brillen-ähnliche Gerät dürfte auch für Augmented-Reality-Anwendungen in der Wirtschaft Verwendung finden, etwa für Pick-by-Vision für die Lager-Kommissionierung.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.