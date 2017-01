Digitalisierung Intel beteiligt sich am Kartendienst Here

Intel beteiligt sich am Kartendienst Here von Audi, BMW und Daimler. Das US-Unternehmen kündigte am Dienstag die Übernahme eines 15-prozentigen Anteils an. Here ist ein Konkurrent zu Google Maps und potenzielle Basis nicht nur für autonome Autos, sondern auch für zukünftige Formen der Shopper-Navigation in der realen Welt.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.