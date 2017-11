Digitalstrategie Media-Markt-Saturn eröffnet Laden in der virtuellen Realität

Media-Markt-Saturn will Pionier in der computergenerierten 3D-Welt werden. Der Elektronikhändler plant eine Filiale, die sich nur mit einer Virtual-Reality-Brille betreten lässt.Media-Markt-Saturn will Elektronikartikel künftig auch in der virtuellen 3D-Realität verkaufen: Der Händler plant nach den Worten seines Digitalchefs Martin Wild, "in den nächsten Wochen" einen Auftritt für Virtual-Reality-Nutzer zu eröffnen.

