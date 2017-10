E-Commerce Amazon schließt Diskussionsforen

Von kommendem Freitag, 13. Oktober an, will der Online-Händler Amazon seine Diskussionsforen einstellen. Es wird vermutet, dass Amazon Nutzer auf sein neues Soziales Netzwerk Spark umleiten will. Bislang konnten sich Nutzer in den Amazon-Foren zu Produkten austauschen oder Kritik üben. Damit soll von kommendem Freitag, 13. Oktober an, Schluss sein. Der Online-Händler schließt diese.

