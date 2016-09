E-Commerce Hermes & Co. stellen Paketkästen auf

Das offene Paketkasten-System der drei KEP-Dienste Hermes, DPD und GLS soll in diesen Tagen in den Verkauf gehen. Nach Mitteilung der Gemeinschaftsfirma Parcel-Lock hat das per Smartphone gesteuerte Öffnungssystem den Praxistest bestanden.

