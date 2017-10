E-Commerce Neues Lager für Media-Saturn

Media-Markt-Saturn braucht mehr Fläche für Lagerung und Versand. Deshalb nutzt der Fachmarktbetreiber ab 2019 den erweiterten Standort von Fiege Logistik in Greven.Media-Markt-Saturn baut seine Kooperation mit dem Logistiker Fiege aus, um mehr Fläche für die Abwicklung des Online-Geschäftes zu bekommen. Fiege will seinen Standort in Greven bis Anfang 2019 auf 90.000 qm erweitern.

