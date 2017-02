E-Food DPD baut die Lebensmittel-Zustellung aus

Der Paketdienstleister DPD forciert sein Angebot in der Lebensmittel-Auslieferung. Im ersten Schritt wird der DHL-Wettbewerber exklusiver Logistikpartner für den Kochbox-Versender Hello Fresh. Ab dem Sommer will der neue Service "DPD Food" auch für andere Lebensmittel-Versanddienste ausliefern.

