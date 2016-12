EC-Karte Mastercard macht Girocard Konkurrenz

Mastercard will am Primat der Girocard in Deutschland rütteln: Die als Kreditkartenanbieter bekannte US-Firma bietet jetzt hierzulande eine "Debit Mastercard" an, die der Girocard Konkurrenz machen soll. Kapital will Mastercard dabei aus seinen Markenrechten am Begriff "EC-Karte" schlagen.

