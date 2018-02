EHI-Prognose "Technologie gewinnt immer mehr an Bedeutung"

"Technologie gewinnt immer mehr an Bedeutung"

Mobilgeräte für mehr Kommunikation, fast doppelt so viel Geld für die IT: Der Handel ist in Investitionslaune. Ein Gespräch mit Ulrich Spaan, IT-Experte beim Kölner Handelsforschungsinstitut EHI.

Herr Spaan, welches sind die Killer-Applikationen bis 2022? Omnichannel, Mobile und die Digitalisierung der Stores. Und wo passiert am meisten? Auf jeden Fall bei Mobile in Verbin