EHI-Studie Deutsche zahlen immer seltener in bar

Deutsche zahlen immer seltener in bar

Bargeld ist bei den Deutschen zwar noch immer das beliebteste Zahlungsmittel, doch die Tendenz beim Einkauf weist in eine andere Richtung. Einer EHI-Studie zufolge zahlen Verbraucher in Deutschland immer häufiger mit Karte.

Die Verbraucher in Deutschland zahlen beim Einkauf immer seltener in bar. Das ist das Ergebnis einer am Dienstag vom Kölner Handelsforschungsinstitut EHI veröffentlichten Stu