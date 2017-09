EU-Rechtsstreit Google baut Shopping-Infos um

Google hat seinen Shopping-Anzeigen-Bereich umgebaut, um weiteren Sanktionen der EU-Kommission zu entgehen. Am Tag des Ablaufs eines entsprechenden Ultimatums der EU startete der Internet-Konzern ein Verfahren, das die Werbeplätze am Anfang der Ergebnisse von Produkt-Suchen per Auktion verkauft.

