Einfallstor POS-System Datendiebe bei Amazon Whole Foods

Whole Foods, seit einem Monat Tochter von Amazon, ist das Opfer von Datendieben geworden. Die Cyberkriminellen erbeuteten offenbar eine noch unbekannte Anzahl von Kreditkarten-Datensätzen von Kunden. Der US-Filialist weist auf seiner Homepage darauf hin, dass es zu ersten Fällen von Missbrauch der vom Datenklau betroffenen Bezahlkarten gekommen ist. Kopiert wurden laut Whole Foods nur die Daten von Kreditkarten, die in "einigen" Instore-Restaurants und -Bars eingesetzt wurden.

